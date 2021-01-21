شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة السبت.. ومران استشفائي غدًا بعد الفوز على المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إقامة تدريب استشفائي اختياري للاعبين في الواحدة ظهر غدٍ، فيما يحصل الفريق على راحة يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويبدأ الأهلي يوم الأحد المقبل استعداداته لمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف الأهلي ثلاث نقاط إلى رصيده اليوم بالفوز على المقاولون العرب، واستعادة صدارة الدوري.