شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور يوضح أسباب تعادل «شباب الأهلي» أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، رضاه عن أداء الفريق في مباراة اليوم أمام مضيفه الإسماعيلي، التي انتهت بتعادل الفريقين ١-١، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية بدوري الجمهورية للشباب، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا ما عليهم، وأنه كان يتمنى تحقيق نتيجة أفضل من التعادل.

أضاف أنور قائلا: تراجع الأداء في أول ربع ساعة من المباراة مكَّن الإسماعيلي من الاستحواذ على الكرة وتسجيل هدف التقدم، ولهذا تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، وطالبتهم بضرورة تعديل الأوضاع خلال الشوط الثاني، حتى نجح الفريق في تقديم المردود المنتظر وتسجيل هدف التعادل.

وأشار أنور إلى أنه يلتمس العذر للاعبين خاصة في ظل تلاحم المباريات، والغيابات الكثيرة في صفوف الفريق، سواء بسبب إعارة بعض اللاعبين أو إصابة الآخرين، مما يضع الفريق تحت ضغط مستمر.

وشدد أنور على أن جميع المباريات المقبلة ستكون مباريات كؤوس، ولن يرضى عن أي نتيجة سوى الفوز من أجل حسم اللقب