عمرو أنور يوضح أسباب تعادل «شباب الأهلي» أمام الإسماعيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور يوضح أسباب تعادل «شباب الأهلي» أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، رضاه عن أداء الفريق في مباراة اليوم أمام مضيفه الإسماعيلي، التي انتهت بتعادل الفريقين ١-١، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية بدوري الجمهورية للشباب، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا ما عليهم، وأنه كان يتمنى تحقيق نتيجة أفضل من التعادل.
أضاف أنور قائلا: تراجع الأداء في أول ربع ساعة من المباراة مكَّن الإسماعيلي من الاستحواذ على الكرة وتسجيل هدف التقدم، ولهذا تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، وطالبتهم بضرورة تعديل الأوضاع خلال الشوط الثاني، حتى نجح الفريق في تقديم المردود المنتظر وتسجيل هدف التعادل.
وأشار أنور إلى أنه يلتمس العذر للاعبين خاصة في ظل تلاحم المباريات، والغيابات الكثيرة في صفوف الفريق، سواء بسبب إعارة بعض اللاعبين أو إصابة الآخرين، مما يضع الفريق تحت ضغط مستمر.
وشدد أنور على أن جميع المباريات المقبلة ستكون مباريات كؤوس، ولن يرضى عن أي نتيجة سوى الفوز من أجل حسم اللقب
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