شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يقرر إيقاق حسين الشحات ومصطفى محمد 4 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف حسين الشحات لاعب ‏الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة أربع مباريات، مع إيقاف ‏مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة 4 ‏مباريات أيضاً، بعد اشتباكهما عقب اطلاق صافرة المباراة النهائية ‏لمسابقة دوري أبطال افريقيا عفي النسخة الماضية، واشهار الحكم ‏الجزائري مصطفى غربال البطاقة الحمراء في وجه كل منهما.‏

وجاءت قرارات الكاف على النحو التالي:‏

‎- ‎ايقاف اللاعب كابونجو كاسونجو أربع مباريات مقبلة من بطولات‎ CAF ‎للأندية‎.‎

‎-‎ايقاف اللاعب مصطفى محمد أربع مباريات مقبلة من بطولات‎ CAF ‎للأندية‎.‎

‎ - ‎غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادي الزمالك بسبب سوء سلوك ‏لاعبيه‎.‎

‎- ‎ايقاف حسين الشحات أربع مباريات (تم ايقافه مباراتين) و باقي له في ‏العقوبة مباراتان مقبلتان‎ ..‎