شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يقرر إيقاق حسين الشحات ومصطفى محمد 4 مباريات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة أربع مباريات، مع إيقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة 4 مباريات أيضاً، بعد اشتباكهما عقب اطلاق صافرة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال افريقيا عفي النسخة الماضية، واشهار الحكم الجزائري مصطفى غربال البطاقة الحمراء في وجه كل منهما.
وجاءت قرارات الكاف على النحو التالي:
- ايقاف اللاعب كابونجو كاسونجو أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية.
-ايقاف اللاعب مصطفى محمد أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية.
- غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادي الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه.
- ايقاف حسين الشحات أربع مباريات (تم ايقافه مباراتين) و باقي له في العقوبة مباراتان مقبلتان ..
-
الوضع في مصر
-
اصابات
158,963
-
تعافي
124,605
-
وفيات
8,747