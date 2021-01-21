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فينالدوم: لا جديد بشأن عقدي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينالدوم: لا جديد بشأن عقدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

كشف اللاعب جورجينيو ​فينالدوم​ أنه لا يوجد "أي جديد" لتقديمه بشأن مستقبله في فريق ​​، مع استمرار ارتباط لاعب الوسط الهولندي بانتقال محتمل إلى نادي .

وقال فينالدوم: "لا يوجد أي جديد بعد. أعتقد أيضًا أنني لست الشخص الذي يجب أن يقدم التحديث. يجب على النادي القيام بذلك. لذلك إذا كان هناك تحديث، فسيعطيه النادي".

وأضاف: "للدفاع عن اللقب، لا يمكنك النظر بعيدًا إلى الأمام. يجب أن ننظر إلى كل مباراة بدلاً من الضغط على أنفسنا لدرجة أننا يجب أن ندافع عن اللقب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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