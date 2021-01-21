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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينالدوم: لا جديد بشأن عقدي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021
كشف اللاعب جورجينيو فينالدوم أنه لا يوجد "أي جديد" لتقديمه بشأن مستقبله في فريق ليفربول، مع استمرار ارتباط لاعب الوسط الهولندي بانتقال محتمل إلى نادي برشلونة.
وقال فينالدوم: "لا يوجد أي جديد بعد. أعتقد أيضًا أنني لست الشخص الذي يجب أن يقدم التحديث. يجب على النادي القيام بذلك. لذلك إذا كان هناك تحديث، فسيعطيه النادي".
وأضاف: "للدفاع عن اللقب، لا يمكنك النظر بعيدًا إلى الأمام. يجب أن ننظر إلى كل مباراة بدلاً من الضغط على أنفسنا لدرجة أننا يجب أن ندافع عن اللقب".