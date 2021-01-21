فينالدوم: لا جديد بشأن عقدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

كشف اللاعب جورجينيو ​فينالدوم​ أنه لا يوجد "أي جديد" لتقديمه بشأن مستقبله في فريق ​ليفربول​، مع استمرار ارتباط لاعب الوسط الهولندي بانتقال محتمل إلى نادي برشلونة.



وقال فينالدوم: "لا يوجد أي جديد بعد. أعتقد أيضًا أنني لست الشخص الذي يجب أن يقدم التحديث. يجب على النادي القيام بذلك. لذلك إذا كان هناك تحديث، فسيعطيه النادي".

وأضاف: "للدفاع عن اللقب، لا يمكنك النظر بعيدًا إلى الأمام. يجب أن ننظر إلى كل مباراة بدلاً من الضغط على أنفسنا لدرجة أننا يجب أن ندافع عن اللقب".