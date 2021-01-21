تشيلويل: بدأت كمهاجم قبل أن ألعب في مركز الظهير الأيسر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

أشار لاعب ​تشيلسي​ ​بن تشيلويل​ إلى أنه بدأ مشواره في الملاعب كمهاجم قبل أن تقوده الظروف للعب في مركز الظهير الأيسر.



وصرح تشيلويل لموقع تشيلسي الرسمي: " بدأت كرة القدم كمهاجم ثم لاعب وسط، عندما كنت مع فريق الشباب مع ​ليستر سيتي​ اعتدت على اللعب في مركز خط الوسط".

وأضاف: "ولكن في مباراة لنا ضد تشيلسي أصيب ظهيرنا الأيسر، وبصفتي اللاعب الوحيد بالقدم اليسرى في الفريق، فقد تم تحريكي للعب هناك، وبقيت ألعب في مركز الظهير الأيسر لستة أسابيع".

وتابع: "على مدى السنوات القليلة المقبلة، حتى سن 16، كنت أطلب دائماً من المدربين منحي فرصة أخرى في خط الوسط لأنه كان المكان الذي كنت ألعبه دائماً واستمتعت به حقاً، ولكن بعد تصعيدي للفريق الأول أصبحت ألعب في مركز الظهير الأيسر".

وختم تشيلويل: "أنا سعيد لأنني ألعب كظهير أيسر، وأحاول أن أشارك في الهجوم أيضاً من أجل محاولة تسجيل الأهداف".