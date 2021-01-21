بوغبا: مارسيال ليس بجودة كافاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

أشار اللاعب بول ​بوغبا​ إلى أن زميله إدينسون ​كافاني​ يقدم صفات لفريق ​مانشستر يونايتد​ لا يمتلكها أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد ومايسون غرينوود.



وقال بوغبا: "الجميع يعرف أن إدينسون هو مهاجم من الدرجة الأولى وهناك عدد قليل من المهاجمين مثله في العالم. لدينا لاعبون موهوبون، أنتوني مارسيال، وراشفورد في المقدمة، وحتى مايسون، يمكنهم التسديد من الخارج لكن ليس لديهم تجربة كافاني، وليس لديهم نفس جودته أيضًا".

وأضاف: "لذلك أعتقد أننا نكمل بعضنا البعض باللاعبين الذين لدينا في المقدمة. كافاني دائما متواجد في الوقت المناسب لمساعدة الفريق على الفوز".