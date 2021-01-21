ماغواير: بوغبا لاعب مهم بالنسبة لنا ونحن بحاجة لأهدافه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

أثنى لاعب ​مانشستر يونايتد​ ​هاري ماغواير​ على أداء زميله الفرنسي ​بول بوغبا​ بعد تألقه خلال مواجهة فولهام (2-1) في الدوري الانكليزي الممتاز.



وصرح ماغواير لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "بوغبا ليس لديه قدم ضعيفة، يمكنك أن ترى ما فعله خلال الشهر الماضي، بدأ في استعادة لياقته البدنية، وهو تدرب بجد من أجل ذلك".

وأضاف: "عاد إلى الفريق من جديد، نحن بحاجة لأهدافه وما يفعله في الوقت الحالي أمر رائع لمانشستر يونايتد".

وختم ماغواير: "بوغبا لاعب مهم بالنسبة لنا، وجزء كبير من غرفة الملابس، انه لاعب كبير بالنسبة لنا، نعلم أنه قادر على التألق، وأتمنى أن يستمر في اللعب، وأنا متأكد أنه سيفعل ذلك".