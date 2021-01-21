مكتشف رونالدو: الدون في بداياته كان غير مسؤول ومتهور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

تحدث ليونيل ​بونتيس​ الذي أشرف على الخطوات الأولى للنجم البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ في نادي سبورتينغ لشبونة عن العديد من الأمور التي تخصه وعن النزهة التي قام بها بدراجته النارية والتي كانت خطيرة عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا.



ولا يعلم الكثير من الناس بأن رونالدو كان مهووسًا بركوب الدراجات البخارية عندما كان صغيرًا وكان يقودها بسرعة جنونية.

وتحدث بونتيس وكشف عن حركة غير مسؤولة وغير واعية قام بها اللاعب.

وقال: " كان لدي دراجة نارية صغيرة في منزلي بماديرا وسألت رونالدو هل يريد الذهاب إلى جولة ول يعرف كيف تقودها".

وتابع: "لقد أجابني على الفور نعم أعرف أعرف وأعطيته الدراجة على الفور".

وأضاف: "عندما تسارع كان الإطار الأمامي فارغًا وقام بالقفز لمدة عشرة أقدام والإطار في الهواء ورجليه تسحبان".

وأتم: "لقد كان غير مسؤول وفاقد للوعي ولكن الحمد لله ان الامور سارت على ما يرام".