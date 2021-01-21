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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرلي: رودجرز هو المرشح الأفضل لخلافة لامبارد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021
أشار لاعب تشيلسي السابق كريغ بيرلي إلى أن المدرب بريندان رودجرز هو أفضل مرشح لتولي التدريب في ستامفورد بريدج متقدما على ماسيميليانو أليغري وتوماس توخيل مع استمرار الضغط على فرانك لامبارد.
وقال بيرلي: "أليغري معروف بالبراغماتية. لا حرج في ذلك، لكن أبراموفيتش حاول دائمًا الابتعاد عن ذلك. كان لديه ما يكفي من ذلك تحت قيادة جوزيه مورينيو. أنا لست من محبي توماس توخيل. لقد قام بعمل لائق في بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان لكنني لست في قطار توماس توخيل".
وأضاف: "أنظر إلى بريندان رودجرز باعتباره، على الأقل، ثالث أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي. هل هناك من هو أفضل باستثناء يورغن كلوب وبيب غوارديولا؟ لا".