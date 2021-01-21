بيرلي: رودجرز هو المرشح الأفضل لخلافة لامبارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

أشار لاعب ​تشيلسي​ السابق كريغ بيرلي إلى أن المدرب بريندان ​رودجرز​ هو أفضل مرشح لتولي التدريب في ستامفورد بريدج متقدما على ماسيميليانو أليغري وتوماس توخيل مع استمرار الضغط على فرانك ​لامبارد​.



وقال بيرلي: "أليغري معروف بالبراغماتية. لا حرج في ذلك، لكن أبراموفيتش حاول دائمًا الابتعاد عن ذلك. كان لديه ما يكفي من ذلك تحت قيادة جوزيه مورينيو. أنا لست من محبي توماس توخيل. لقد قام بعمل لائق في بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان لكنني لست في قطار توماس توخيل".

وأضاف: "أنظر إلى بريندان رودجرز باعتباره، على الأقل، ثالث أفضل مدرب في ​الدوري الإنكليزي​. هل هناك من هو أفضل باستثناء يورغن كلوب وبيب غوارديولا؟ لا".