سيلفا: نحن أقوياء في الوقت الحالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

أكد لاعب ​مانشستر سيتي​ ​برناردو سيلفا​ أن فريقه أصبح أقوى في الوقت الحالي في ظل النتائج المميزة التي يحققها في الآونة الأخيرة.



ولم يعرف السكاي بلو طعم الخسارة في المباريات التسع الأخيرة التي خاضها.

وصرح سيلفا لشبكة "سبورتس مول" البريطانية: "نحن أقوياء في الوقت الحالي، والفريق صلب للغاية، ليس فقط الدفاع ولكن لاعبي الوسط أيضاً والمهاجمين".

وأضاف: "نحن نقوم بعمل جيد للغاية، والجو رائع في غرفة الملابس، وهناك روح جيدة بين الموظفين واللاعبين".

وختم سيلفا: "ندرك أن هناك مباريات صعبة في انتظارنا لكننا سنحاول القيام بعملنا".