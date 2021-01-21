شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ودي لمنتخب الإمارات للناشئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الإمارات الوطني للناشئين مواليد 2004 على نظيره منتخب الهند 3-0 في المباراة الودية على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي.

سجل أهداف منتخب الإمارات سلطان عادل وعلي المعمري ومحمد عبدالسلام. ولعب«الأبيض» بتشكيلة ضمت سعيد سالم ناصر في حراسة المرمى، منصور صالح المنهالي، سعود محمد المري، يوسف إبراهيم البلوشي، علي محمد المعمري، خالد علي الحساني، خالد محمد الشاعر، عبدالله أحمد عبدالله، سلطان عادل، محمد عبدالسلام، عيسى، نواف جاسم مسعود.

ويلتقي المنتخبان مجدداً، الأحد، في الملعب نفسه.

شهد المباراة عبدالله سلطان الحمادي عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات إلى جانب أعضاء الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني الأول.