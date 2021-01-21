شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة «سوبر» لرابطة المحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت رابطة المحترفين الإماراتية، مجلة على هامش كأس سوبر الخليج العربي الذي سيجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي، الجمعة.

وجاءت افتتاحية المجلة بكلمة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية حول أهمية كأس سوبر الخليج العربي في روزنامة المسابقات، وتزداد أهميتها كونها تقام في ظل التحديات التي تخطتها الرابطة بثبات من أجل عودة كرة القدم بعد تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الجنيبي «ارتأت رابطة المحترفين أن ترفع شعار «شِتانا سوبر» والذي نسعى لتطبيقه على أرض الواقع لتكون المباراة لوحة أنيقة في حب الوطن وإبراز الصورة الباهية له بعدما أصبحت دولة الإمارات محط اهتمام العالم بأكمله بفضل التطور والريادة في كافة المجالات وقدرتها بجمع البشرية من شتى بقاع الأرض على أرض التسامح والمحبة والأمان تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي نستلهم منها خطوات الإبداع والتفوق».

وتمنى الجنيبي التوفيق للفريقين، قائلاً: «كلنا ثقة أن الشارقة وشباب الأهلي سيقدمان مباراة تليق بهذه المناسبة الكبيرة وأن يكونا كما عهدناهما دائماً متنافسين بقوة ولكن بروح رياضية أخوية في الدرب نحو منصات التتويج».

وتتضمن صفحات المجلة إحصائيات حول مسيرة الفريقين، في اللقب الأول لموسم 2021 وأرقاماً مهمة ميزت تاريخ كأس السوبر وحكام السوبر منذ انطلاق الاحتراف بالإضافة إلى نبذة عن استاد آل مكتوم مستضيف المباراة وبروفايل المدربين عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة ومهدي علي مدرب شباب الأهلي فخر الصناعة الوطنية، وموضوع عن «حراس العرين.. الموهبة تتحدى الخبرة»، و«أسلحة الملك والفرسان.. نجوم فوق العادة» ثم فعاليات وهدايا وسحوبات غير مسبوقة تسلط الضوء على مختلف الفعاليات التي نظمتها الرابطة وشركاؤها على هامش السوبر.