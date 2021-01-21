شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، ريمونتادا "الدكة" ترفض السقوط وتقود الأهلي لافتراس الذئاب 3 -2

ريمونتادا "الدكة" ترفض السقوط وتقود الأهلي لافتراس الذئاب 3 -2

اتحاد الكرة يرفض تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز

رسمياً.. مباراة أسوان والزمالك فى استاد بتروسبورت

الزمالك في بيان رسمي : لن نقف مكتوفى الأيدي أمام عدم تحقيق العدالة

الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا استعدادا لمواجهة أسوان في الدورى

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل القاهرة الأسبوع المقبل لحضور نهائى مونديال اليد

اتحاد الكرة يعلن رسميا تأجيل مباراة الاتحاد والمقاصة بسبب كورونا