شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعزل أكرم توفيق بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي عزل أكرم توفيق لاعب الفريق بعدما أُصيب بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية فقد خضع اللاعب لمسحة مع باقي لاعبي الفريق أمس الأول ، الثلاثاء، وجاءت نتيجتها إيجابية ليقرر مسئولو الأهلي عزل اللاعب ومنحه بروتوكول العلاج والتعافي من الفيروس على أن يخضع لمسحة أخرى خلال الأيام المقبلة لمعرفة مدى تعافيه من كورونا ، وخرج أكرم توفيقف من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب الى أقيمت مساء اليوزم ،الخمي، في الدوري بسبب غصابته بكورونا.

من ناحية أخرى ، نجح الأهلي في تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3 -2 ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه، ثم سيف الدين الجزيري، فيما سجل ثلاثية الأهلي، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

ويرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري" مؤقتا" من الزمالك الذي سيلعب مع أسوان يوم السبت المقبل في الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجحت دكة بدلاء الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذئاب الجبل، ليستعيد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول، حمدي فتحي واليود يانج وأفشة وحسين الشحات، والتر بواليا ومحمود كهربا، وشهدت المباراة استبعاد الدولي المغربي بدر بانون رغم دخوله القائمة عقب مران الأمس وسبق أن خرج محمد الشناوي من القائمة للإيقاف.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب، كلاً من: حسن شاهين، أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامي، وسيم النغموشي ومحمد مجلي وباسم علي ومحمد حمدي زكي، أحمد داوودا وسيف الدين الجزيري.