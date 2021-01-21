شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى يحتفل رقصا بقاضية "قفشة" فى مرمى المقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسة ”الخليج 365” لحظة رقص المشجع الأهلاوى المعروف أمح الدولى بهدف محمد مجدى "قفشة" الثالث في شباك المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين.

نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3 -2 ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.