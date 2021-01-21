شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهي إجراءات قيد الثنائى صبحي والألفي قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، في إنهاء إجراءات قيد الثنائي أحمد حماده الألفي قادما من القناة والذى لعب سابقاً لنادي الاتحاد السكندري وطنطا، وأحمد صبحي السيد قادما من نادي الجونة، في اتحاد الكرة، اليوم الخميس، ليكون اللاعبين رهن إشارة علاء عبد العال مدرب الفريق قبل 24 ساعة تقريباً من مباراة الزمالك المرتقبة.

ويستعد نادي أسوان لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل على استاد بتروسبورت، في لقاء الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والذى كان من المقرر إقامته على استاد أسوان، قبل أن يقرر اتحاد الكرة نقل المباراة إلى ملعب بتروسبورت.

وأعلن الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي أسوان، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق، والتى خضعوا لها أمس الأربعاء، طبقاً للبرتوكولات الرسمية لاتحاد الكرة، بخضوع الفرق للمسحة الطبية للكشف عن كورونا قبل أي مباراة بـ 72 ساعة، وذلك في إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة نادي الزمالك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستضيف استاد بتروسبورت، في تمام الخامسة مساء السبت المقبل، مباراة أسوان والزمالك، والتى يطمح خلالها أبناء الجنوب إلى مواصلة النتائج الإيجابية مع القيادة الفنية الجديدة لعلاء عبد العال، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام غزل المحلة.

وكان أسوان قد تعادل ودياً أمام مصر المقاصة، في اللقاء الذى جمع الفريقين الثلاثاء الماضي على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي خاضه أبناء الجنوب استعداداً للزمالك.

وأكد علاء عبد العال، أن التعادل مع المحلة بداية جيدة، مضيفاً أن الجهاز الفني أمام مسئولية كبيرة وعمل بدنى وفنى يحتاج إلى صبر وعزيمة، وأشار عبد العال إلى أنه عندما تعود ثقة الفوز ستظهر إمكانات اللاعبين المميزة.

وأضاف مدرب أسوان، أن أهم ما يشغل الجهاز الفني في الوقت الحالي هو صناعة شخصية وأسلوب لعب للفريق، معرباً عن شكره للإدارة التى تسعى لتدعيم الفريق ومشدداً على أن الحديث عن البقاء والهبوط مبكر ومبالغ فيه.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 7 نقاط، حصدها أبناء الجنوب بعد 7 جولات بالدوري، حيث فازوا فى مباراتين وخسروا فى 4 لقاءات متتالية، قبل أن تتم إقالة سامي الشيشينى مدرب أسوان السابق ويأتى علاء عبد العال، ليتعادل أبناء الجنوب فى المباراة الأولى مع عبد العال أمام غزل المحلة.