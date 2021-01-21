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اللاعب الأمريكي يسدد 5 الاف فرنك رسوم اللعب بالجنسية المصرية فى الدولى للمصارعة

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القاهرة - سامية سيد - سدد يوسف حميدة لاعب منتخب أمريكا للمصارعة ، رسوم تغيير الجنسية التي يلعب بها في البطولات الدولية، وعلى رأسها أولمبياد طوكيو، وقام اللاعب بسداد الرسوم والتي تبلغ  5 الاف فرنك سويسرى، حيث تم تحويلها للاتحاد الدولى للعبة .

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولى للمصارعة موافقته على طلب الامريكى يوسف حميدة لتغيير الجنسية التي يلعب بها في البطولات ، لتكون المصرية بلا من الأمريكية بعد تسلم التحويل بالمبلغ .

وحصل اللاعب على موافقة الاتحاد الأمريكي للمصارعة للعب باسم جمهورية مصر العربية في البطولات المقبلة بدلا من الجنسية الأمريكية .

طلب يوسف حميدة ، لاعب منتخب أمريكا للمصارعة اللعب في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو العام الجارى ، باسم جمهورية مصر العربية ، خاصة وأن والده ووالدته محل ميلادهما بمصر .

وخاطب اللاعب الاتحاد المصرى للعبة برئاسة عصام نوار ، يطلب الحصول على الجنسية المصرية و اللعب باسم مصر في الاولمبياد ، وذلك بعد أن خاطب الاتحاد الدولى ، لإخطارهم بطلبه ورغبته ،  وكذلك حصل على موافقة الاتحاد الأمريكي للعبة ، و وبالفعل حصل على موافقة الأخير .

وجاء طلب اللاعب خاصة وأنه لاعب غير أساسى في المنتخب الأمريكي لذلك طلب اللعب مع المنتخب المصرى للمشاركة أساسيا مع المنتخب و التأهل لأولمبياد بالعلم المصرى و رفع علم جمهورية مصر العربية في البطولات الدولية و على رأسها الأولمبياد .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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