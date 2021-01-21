شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة مديراً فنياً للإنتاج فى مواجهة الطلائع بعد إصابة صدقى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة نادى الانتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر إسناد مهمة المدير الفنى لفريق الكرة فى مواجهة طلائع الجيش لمحمد جودة المدرب العام للفريق على أن يكون حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للفريقفى المدرجات يتواصل مع جوده من بعيد بعدما اظهرت المسحة التى خضع لها وجود أجسام مضادة وهو ما يعني للاكنمئنان ابتعاده عن الفريق بناء على رؤية طبية .

وأثبتت المسحة التى خضع لها فريق الانتاج سلبية مسحات كل اللاعبين باستثناء مسحة حمادة صدقى الذى قرر اعادتها لتتأكد الإصابة ، ويستعد الانتاج لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الجمعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ووقع حمادة صدقى نجم الاهلى الاسبق على عقود تدريب الإنتاج الحربى لمدة موسماً ونصف الموسم فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق خلفاً لمختار مختار الذى رحل عن منصبه، ويضم جهاز حمادة صدقى كل من محمد جودة مدرب عام وكريم حلمى مخطط احمال فيما سيتم تعيين مدرب حراس مرمى فى وقت لاحق.

ويحتل الانتاج الحربى حالياً المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط حيث لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 2 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

أسدل الستار على رحلة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى مع ناديه عقب تقدمه بطلب للرحيل وموافقة الادارة عليه، وتعيين حمادة صدقى مديراً فنياً للفريق خلفاً له، وإجمالا خاض مختار مختار مع الانتاج الحربى 118 مباراة فاز فى 33 لقاء وتعادل 42 وخسر 43 مباراة، وسجل الانتاج تحت قيادته 122 هدفاً وتلقت شباكه 143 هدفاً.