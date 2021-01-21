شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبى البنك الأهلى قبل مواجهة إنبى في الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة محمد يوسف ولاعبو الفريق المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا قبل مواجهة إنبى بـ72 ساعة من اللقاء ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى وذلك بالإجراءات الاحترازية المتبعة .

و شارك كريم بامبو لاعب فريق البنك الأهلي الجديد في التدريبات الجماعية للفريق عقب أتمام أنضمامة من فريق الزمالك على سبيل الإعارة أمس لنهاية الموسم الحالي و مشاركة جميع اللاعبين باستثناء محمد عبد الرحمن لعبه الذي مازال في مرحلة التأهيل مابعد الإصابة .