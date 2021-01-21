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مسحة طبية للاعبى البنك الأهلى قبل مواجهة إنبى في الدورى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة محمد يوسف ولاعبو الفريق المسحة الطبية الخاصة بفيروس قبل مواجهة إنبى بـ72 ساعة من اللقاء ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى  وذلك بالإجراءات الاحترازية المتبعة .

و شارك كريم بامبو لاعب فريق البنك الأهلي الجديد في التدريبات الجماعية للفريق عقب أتمام أنضمامة من فريق الزمالك على سبيل الإعارة أمس لنهاية الموسم الحالي و مشاركة جميع اللاعبين باستثناء محمد عبد الرحمن لعبه الذي مازال في مرحلة التأهيل مابعد الإصابة .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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