شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الأهلى تجاهلنا في ملف صلاح محسن وأسامة جلال لم يوقع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبي أخر تطورات ملف صلاح محسن مهاجم الأهلى موضحا أن مسئولي النادى الأحمر لم يردوا على اتصالات إدارة النادى البترولى بشأن ضم اللاعب.

وتحدث المدير الفني لفريق إنبي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"عن حقيقة مفاوضات الأهلى لضم كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق للبترولى والمعار من النجوم مؤكدا أن كل ما يثار بشأن الصفقة غير حقيقى لافتا إلى أن إدارة النادي البترولى لم تفعل عقد اللاعب من النجوم حتى هذه اللحظة.

وكشف طولان التطورات الأخيرة في ضم الزمالك لأسامة جلال موضحا أن اللاعب على ذمة الفريق البترولى ولم يوقع للنادى الأبيض كما أثير خلال الفترة الماضية.

وفى ذات السياق كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلى مع كريم فؤاد، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مؤكدا أن اللاعب مستمر مع الفريق البترولى لنهاية الموسم ولا صحة لهذه الأنباء.

وتحدث مدير الكرة بإنبي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن موقف إدارة ناديه من تفعيل بند شراء كريم فؤاد، حيث تعاقد الفريق البترولى مع اللاعب قبل بداية الموسم الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقد اللاعب يفيد بأولوية نادي إنبي فى شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه، كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًا.

وقال عبد الناصر محمد، إن كريم فؤاد لاعب مميز للغاية مشيرا إلى أنه في الوقت الحالى لم يفعل بند شراء اللاعب ولم يحسم هذا القرار، موضحا أن اللاعب يبذل قصارى جهده فى الفترة الحالية من أجل التجهيز لأولمبياد طوكيو، خاصة أنه نال إعجاب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، وشارك اللاعب برفقة الفراعنة فى مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والتى أقيمت فى مصر خلال الفترة الماضية.

وتناولت العديد من التقارير الإعلامية وجود نية من الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بضم اللاعب لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحى إلى نادى بيراميدز.

وقدم كريم فؤاد هذا الموسم مستويات فنية عالية فى لقاءات نادى إنبى بالدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، خاصة أن اللاعب خرج معارًا خلال الفترة الماضية من صفوف نادى النجوم خلال الموسمين الماضيين ونال إعجاب جميع المحللين.