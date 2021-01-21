شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف النقاب عن الفيلم الوثائقي "سر التاسعة" غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف النادي الأهلي في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، النقاب عن الفيلم الوثائقي "سر التاسعة" الذي تم إعداده على مدار الأسابيع الماضية ويُلخّص قصة وسر تتويج المارد الأحمر بالبطولة الأفريقية الأخيرة بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي بإستاد القاهرة الدولي.

ويتضمن الفيلم الوثائقي العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بالبطولة الأفريقية التي حصدها الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه ، وصعدت بالفريق من جديد إلى المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السادسة.

ويكشف الفيلم عن العديد من الأسرار والمحطات الصعبة على مدار مشوار البطولة، سواء في أدوارها التمهيدية مرورًا بمرحلة المجموعات وصولًا إلى المراحل النهائية، بالإضافة إلى إزاحة الستار للمرة الأولى عن بعض المشاهد الخاصة باستعدادات الفريق للمباراة النهائية التي شهدت التتويج باللقب.

وقام بالاشراف على إعداد الفيلم الوثائقى الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، مع إدارة الإعلام التى قامت بإعداده وإخراجه، والذى يكشف أسرار الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، الذي قاد الأهلي للعودة

وبذل فريق العمل جهد كبير لإخراج الفيلم الوثائقي، الذي يتضمن رصد جولات فريق الكرة في رحلاته الخارجية والمعسكرات الداخلية ورحلات الطيران ومحاضرات المدربين قبل وبعد المباريات، بالإضافة إلى أحاديث اللاعبين عقب كل المباريات، وأيضا تفاصيل يكشفها اللاعبون للمرة الأولى عن كواليس التتويج بالبطولة الإفريقية.

يذكر أن فيلم «سر التاسعة» سيتم عرضه في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على صفحات النادي الرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.