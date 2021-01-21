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وزير الرياضة يشهد مباراة البرازيل والمجر بمونديال اليد بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد -  

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، مباراة منتخب البرازيل والمجر ضمن منافسات الدور الرئيسي المجموعة الأولي ، بالصالة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

 

كما حضر اللقاء السفير البرازيلي H.E.Antonio de Aguiar patriota والسيدة حرمه Mrs . Tania Cooper patriota ، وسفير دولة المجر H.E. Andras Kovacs وابنه Bence Kovacs . 

 

وتغلب المنتخب المجري على نظيره البرازيلي بنتيجة 29-23  في المجموعة الأولي والتي انطلقت  في الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ، ضمن منافسات  الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021  .

 

 

وقبيل حضوره المباراة، تابع وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد ، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتنظيمية بالصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

 

ويأتي حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمباراة ضمن متابعاته اليومية لكافة أحداث وفعاليات بطولة العالم لليد مصر 2021 ، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير الجاري ، بمشاركة 32 منتخب .

 

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل والمجر يقعان بالمجموعة الأولى والتي تضم أسبانيا وألمانيا وبولندا واراجواي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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