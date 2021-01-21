شكرا لقرائتكم خبر عن مران إختياري وراحة 24 ساعة فى الأهلي بعد الفوز على المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي إقامة تدريب استشفائي اختياري للاعبين في الواحدة ظهر غدٍ، فيما يحصل الفريق على راحة يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ويبدأ الأهلي يوم الأحد المقبل استعداداته لمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3 -2 ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه، ثم سيف الدين الجزيري، فيما سجل ثلاثية الأهلي، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

ورتفع الأهلى رصيده إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري" مؤقتا" من الزمالك الذي سيلعب مع أسوان يوم السبت المقبل في الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ولعبت دكة بدلاء الأهلي الدور الرئيسي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذئاب الجبل، ليستعيد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول، حمدي فتحي واليود يانج وأفشة وحسين الشحات، والتر بواليا ومحمود كهربا، وشهدت المباراة استبعاد الدولي المغربي بدر بانون رغم دخوله القائمة عقب مران الأمس وسبق أن خرج محمد الشناوي من القائمة للإيقاف.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب، كلاً من: حسن شاهين، أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامي، وسيم النغموشي ومحمد مجلي وباسم علي ومحمد حمدي زكي، أحمد داوودا وسيف الدين الجزيري.