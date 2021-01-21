شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف شيمي المقاولون مباراتين فى أفريقيا بعد البصق على حكم النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" توقيع عقوبة الإيقاف على أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، لمدة 6 مباريات في حالة مشاركته مع فريقه في البطولات المقبلة للكاف، مع تعليق أربع منها شرط ألا يكون اللاعب مذنبًا بارتكاب سلوك مماثل لمدة ال 24 شهرًا المقبلة،بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دولار لسوء السلوك مع حكم مباراة المقاولون والنجم الساحلي التونسي.

وكان أحمد الشيمى، لاعب المقاولون العرب، قد وجه اعتذارا إلى حكم مباراة النجم الساحلى، وذلك عقب واقعة البصق التى شهدتها نهاية مباراة النجم والمقاولون بالكونفدرالية، والتى أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وانتهت بفوز النجم بهدفين لهدف وخروج المقاولون من دور الـ 32 من الكونفدرالية، حيث توجه الشيمى صوب الحكم عقب إطلاق صافرة النهاية وقام بالبصق عليه.

وكتب الشيمى عبر حسابه على فيس بوك: "أنا بعتذر للحكم ولنادى المقاولون ولمجلس الإدارة والجهاز الفنى ولأهلى عن الموقف اللى حصل النهاردة، مكنتش أقصد خالص والموضوع رد فعل منى من غير تفكير، واللى يعرفنى يعرف كويس إن دى مش أخلاقى ولا إنى أقصد أعمل رد فعل زى ده، تانى مرة أنا آسف لأى حد المشهد ضايقه".

في سياق آخر، نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.