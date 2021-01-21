شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات الانضباطية والوقت الضائع يحرمان حكم الأهلي والمقاولون من التميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المباراة – الأهلي X المقاولون العرب الجولة الـ9 للدوري الممتاز في نسخته الـ62.

النتيجة – فوز الأهلي 3/2

الملعب - ستاد السلام

الحكم – محمود ناجى

المساعد الأول- هاني العراقي

المساعد ثاني- اسامه السيد

الحكم الرابع- محمد عبد الحافظ

ثنائي الـ " VAR" - جهاد جريشة - حسنى سلطان

ظهور جيد لـ" VAR" في اللقاء

كانت كابينة الـ" VAR" على موعد بالظهور في احداث اللقاء اكثر من مرة من خلال التواصل عبر " الكومنيكيشن سيستم " عندما اكدت قرار المساعد بصحة

هدف المقاولون الثاني في الدقيقة 43 وكان الـ"VAR " أدى الى توقف الحكم في حوار فقط اكثر من مرة خلال الشوط الأول دون ان يكون هناك وضوح لماذا

تم التوقف ثم جاء التوقف الأهم خلال اللقاء عندما استدعت الكابينة الحكم الى شاشة المراجعة ليتأكد ان قراراه في احتساب ركلة جزاء للأهلي خاطئ في الدقيقة

46 من عمر اللقاء ليعود الحكم ويستأنف بأسقاط من مكان المخالفة طبقا للقانون. في الوقت الذى لم يتدخل الـ" VAR" في دفع مدافع ذئاب الجبل داخل منطقة

جزاء الى مهاجم الأهلي اثناء ركلة ركنية ولم تحتسب ركلة جزاء ولك يكن هناك تدخل من الحكم او الـ"VAR" في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

تمتع الحكم بلياقة بدنية وحاول التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة وحاول إيجاد زاوية رؤية مناسبة تابع من خلالها الهجمات المرتدة السريعة

الشخصية ( يحتاج مزيد من الهدوء والثقة )

حاول السيطرة على اللقاء من خلال التعامل بالبطاقات الصفراء ولكنه كان حاسم في التعامل مع الاحداث ولم يتأثر بالنتيجة وظل على ثباته الانفعالي اغلب

فترات المباراة لكن يحتاج مزيد من مثل هذه المباريات حتى يستطيع إدارة هذه اللقاءات تحت ضغط كبير خاصه ان المباريات تقام بدون جماهير سوء كما لم

يكن دقيقا في تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي اللقاء خاصه انها جزء من المباراة طبقا للقانون .

تطبيق القانون (36 مخالفة – يحتاج للدقة فى تقدير الوقت الضائع )

كان الحكم على موعد بالتدخل بالصافرة في تقدير المخالفات الفنية فاحتساب 36مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب وكان أبرز عندما احتسب ركلة جزاء

للأهلي ليعود الى شاشة المراجعة ويتأكد انه ليس هناك مخالفة واستأنف بأسقاط طبقا للقانون في الوقت الذى تغاضي عن اكثر من مخالفة طبقا للقانون ابرزها

عندما اغفل دفع لاعب المقاولون مهاجم الأهلي داخل منطقة جزاء الذئاب وكانت تستوجب ركلة جزاء على المقاولون لابد ان يكون دقيقا فى تقدير الوقت

الضائع

7 بطاقات صفراء ( تسرع في اثنين واغفل 3 أخرى )

كان الحكم على موعد في تقدير العقوبات الانضباطية خلال المباراة فإشهار البطاقة الصفراء لخماسي الأهلي ياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات

عمرو السولية ومحمد شريف كما أنذر ثنائي الذئاب احمد داود ومحمد حمدي في الوقت الذى تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء في 3 مناسبات أخرى طبقا

للقانون.

المساعدين

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد اغلب فترات المباراة وأشاروا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب وان كان المساعد الأول تسرع في الإشارة على تسلل

مهاجم المقاولون كما سمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة والـVAR" اكد قرار المساعد الثاني في هدف المقاولون الثاني في الدقيقة 43 وتعاون

الثنائي مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

الحكم الرابع

بذل جهدا للسيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الأجهزة بشكل جيد وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 36خطأ - 9ركلات ركنية - 5 حالات تسلل – 7 بطاقات صفراء – 5 اهداف

الدرجات: الحكم- 8.0 المساعد الأول –.8.0 – المساعد الثاني – 8.3– الحكم الرابع –8.0– ثنائي الفيديو – 8.0 .

الـ"VAR" يؤكد انه ليس هناك ركلة جزاء