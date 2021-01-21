"اتحاد اليد": أحمد الأحمر جاهز لمباراة بلا روسيا.. والروح عالية داخل معسكر الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

قال علاء السيد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد المصرى، إن هناك التزام كامل والروح المعنوية عالية بين اللاعبين داخل معسكر الفريق استعداداً للقاء المرتقب أمام بيلا روسيا والمقرر إقامته غداً الجمعة على الصالة الكبرى بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة في إطار الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر ٢٠٢١.

وأشار " السيد"، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أن كل أعضاء المنتخب المصري في حالة معنوية مرتفعة وتسود روح التفاؤل بين الجميع، خاصة بعد الأداء المتميز خلال اللقاء أمام الاتحاد الروسي وانتهت بنتيجة ٢٣/٢٨ لصالحنا، مضيفاً:"كان التألق واضحاً لمعظم اللاعبين خاصة كابتن الفريق أحمد الأحمر، والذي حصل بجدارة على رجل المباراة وأريد أن اطمئن الجميع أنه سيكون جاهز للمشاركة أمام بيلا روسيا بعد أن خضع للعديد من جلسات العلاج المكثف وسيكون جاهز بإذن الله غداً الجمعة وكذلك زميله يحيى خالد".

وتابع رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد المصري:"بالطبع نعلم جيداً قوة الخصم بيلاروسيا وأنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين خاصة الجناح الأيسر هذا بجانب سرعة اللعب في الهجمات المرتدة، وطالبت من لاعبينا التركيز في اللقاء باعتباره عنق الزجاجة للدور الثاني للبطولة".

وأتم السيد تصريحاته بمطالبة:"جماهيرنا المصرية بالدعاء بالتوفيق لمنتخبنا الوطني والمرور من الخصم العنيد بيلاروسيا".