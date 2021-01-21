خاص.. إصابة أكرم توفيق بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، إصابة أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي بفيروس كورونا.

واستبعد الجهاز الفني للاهلي بقيادة بيتسو موسيماني، أكرم من مباراة المقاولون، نتيجة لإعادة تحليل الكشف عن فيروس كورونا للتأكد من حالته، قبل أن تتأكد إيجابية عينة اللاعب.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون بنتيجة 3-2، ليرتقي لصدارة الدوري مؤقتا.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب خضع للعزل الطبي، ولا يعاني من أي أعراض.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري يوم 26 يناير الجاري، قبل الاستعدادا للسفر إلى قطر لخوض كأس العالم للأندية المقرر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.

ويلتقي الاهلي في المباراة الأولى أمام الدحيل القطري، وفي حالة فوزه سيواجه بايرن ميونيخ في نصف نهائي البطولة.