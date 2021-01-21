مصدر لـ"الخليج 365": كاف يوقف مصطفى محمد 4 مباريات.. ويمدد غياب الشحات.. وغرامة على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على توقيع عقوبات على بعض لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي انتهى بتتويج الأحمر باللقب التاسع في تاريخه.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" في "كاف" أن لجنة الانضباط قررت فرض عقوبات على الفريقين بسبب أحداث ما بعد المباراة وجاءت كالتالي:

- إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك 4 مباريات في المواجهات القادمة له في بطولات الاتحاد الإفريقي

- تمديد إيقاف حسين الشحات من مباراتين إلى 4 مباريات، ليتبقى له إيقاف مباراتين خلال مجموعات دوري الأبطال المُقبلة.

- إيقاف لاعب الزمالك السابق كابونجو كاسونجو 4 مباريات من البطولات المُقبلة للاتحاد الإفريقي.

- توقيع غرامة 10 آلاف دولار على نادي الزمالك لسوء سلوك لاعبيه.

وبذلك يفقد نادي الزمالك مهاجمه مصطفى محمد خلال 4 مباريات من أصل 6 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما يفقد الأهلي حسين الشحات مباراتين فقط، بعد أن تم إيقافه بالفعل في مباراتي دور الـ32.