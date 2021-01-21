مباشر.. ليفربول 0 - 0 بيرنلي.. صلاح بديلا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول وبيرنلي في الأسبوع الـ18 من الدوي الإنجليزي والمقررة على ملعب أنفيلد.

ويبدأ ليفربول بالتشكيل التالي: أليسون، وأرنولد، وفابينو، وماتيب، وروبرتسون، وتياجو ألكنتارا، وفينالدوم، وتشامبرلين، وشاكيري، وماني، وأوريجي

وعلى مقاعد البدلاء: كيلير، ميلنر، وفيرمينو، صلاح، جونز، ومينامينو، وتسيميكاس، وفيليبس، ووويليامز.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما يحل بيرنلي في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.