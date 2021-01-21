اخبار الرياضه

مباشر.. ليفربول 0 - 0 بيرنلي.. صلاح بديلا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة وبيرنلي في الأسبوع الـ18 من الدوي الإنجليزي والمقررة على ملعب أنفيلد.

ويبدأ ليفربول بالتشكيل التالي: أليسون، وأرنولد، وفابينو، وماتيب، وروبرتسون، وتياجو ألكنتارا، وفينالدوم، وتشامبرلين، وشاكيري، وماني، وأوريجي

وعلى مقاعد البدلاء: كيلير، ميلنر، وفيرمينو، صلاح، جونز، ومينامينو، وتسيميكاس، وفيليبس، ووويليامز.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما يحل بيرنلي في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا