النحاس يفسر تبديلاته أمام الأهلي.. ويصرح: حذرت اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - ريهام حمدي:

صرح عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بأن خسارته أمام الأهلي لم تكن مستحقه، موضحًا أن الفريق لم يستطع مجاراة منافسه في الشوط الثاني بسبب العامل البدني.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من الأهلي 3-2:" المباراة شوطين، للأسف المقاولون العرب لا يستطيع استكمال المباراة بنفس المستوى بسبب إصابات كورونا في لاعيبة غابت أكثر من 20 يوم".

وتابع: "لم نتمكن من مجاراة الأهلي في الشوط الثاني بعد أداء ممتاز الشوط الأول، خسارة صعبة علينا، ووبعض اللاعبين لا يصدقون أنهم متقدمين على الأهلي بين شوطي المباراة".

وأضاف: "ألتمس للاعبين العذر في عدم الجاهزية، ونعاني من ضغط المباريات نحن الفريق الوحيد في فرق الدوري بالكامل، فكل الفرق التي نواجهها تكو قد حصلت على راحة أكثر منا، وأجريت تغييرات بعدما أصبحت النتيجة 2-1 لزيادة لاعبي وسط الملعب وهذا كان سر تفوقنا في الشوط الأول".

وأكمل: "كنت أرغب في استغلال سرعات لويس لكن الأهلي أدرك التعادل".

وردا على سؤال إن كان التقدم بهدفين أمر سلبي؟: "وارد، من الممكن أن يكون الفريق استسهل المباراة وحذرت بين الشوطين من عودة الأهلي".

وأتم: "فنيا لم نجاري الأهلي الشوط الثاني. ممكن منستهلش الخسارة لكن التوفيق وعدمه".‎