الأهلي راحة 48 ساعة قبل الاستعداد لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز في مباراة اليوم الخميس أمام المقاولون العرب.

وفاز الأهلي على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز؛ ليعتلي صدارة ترتيب الدوري مؤقتًا.

ومنح موسيماني لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة لإراحة لاعبيه في ظل خوض الفريق عددًا من المباريات خلال فترة زمنية قصية، أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.