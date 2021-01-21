بالفيديو.. بادجي يشارك في فوز أنقرة على قاسم باشا بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

ساهم السنغالي أليو بادجي مُهاجم النادي الأهلي المُعار إلى صفوف أنقرة جوشو التركي في فوز فريقه بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 19 في الدوري التركي.

اللاعب السنغالي بدأ المباراة أساسياً بعد وصول بطاقته الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم إلى نظيره التركي، وظهر بصورة طيبة.

حاول بادجي على المرمى وكاد أن يسجل لكن تسديدته علت العارضة، ثم غادر الملعب في الدقيقة 79 وقت أن كان فريقه قد تقدم بهدف عكسي بالفعل منذ الدقيقة 16.

فريق أنقرة تقدم من المركز قبل الأخير إلى المركز التاسع عشر في البطولة التي تضم 21 نادياً، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، بعيداً بنقطة واحدة عن منطقة الأمان وتجنب الهبوط.

ويشهد الدوري التركي هذا الموسم هبوط 4 أندية إلى دوري الدرجة الثانية، ويأمل بادجي في مساعدة فريقه على تجنب ذلك المصير ومواصلة الانتصارات للتقدم في جدول الترتيب.