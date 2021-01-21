متعب يستعين بحديث جوزيه لتوجيه رسالة للأهلي قبل كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وجه عماد متعب نجم النادي الأهلي المُعتزل رسالة إلى فريقه الذي يستعد لرحلة قطر الشهر المُقبل لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وفي تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس" قال متعب :"عندما شاركنا في كأس العالم للأندية عام 2005 بغرض الفوز باللقب، أنهينا المسابقة في المركز السادس".

وأضاف متعب :"في البطولة التالية عام 2006، ذهبنا لكأس العالم للأندية بعد أن أخبرنا مانويل جوزيه بأننا سنشارك لمجرد التكريم بعد الفوز بدوري الأبطال فقط".

وتابع مهاجم الأهلي السابق :"مانويل جوزيه خاطبنا قبل البطولة بطريقة مختلفة، قال إن علينا أن نستمتع بالمشاركة في كأس العالم، وألا نحمل أي ضغوطات حول النتائج".

وأنهى متعب :"أتمنى أن يشعر فريق الأهلي الحالي بمثل هذا الأمر بعيداً عن الضغوط، بدلاً من التفكير في قوة الدحيل ثم بايرن ميونيخ في حال الفوز في اللقاء الأول، وعليهم أن يستمتعوا فقط بالمشاركة في الحدث".

ويصطدم الأهلي بصاحب الأرض والجمهور فريق الدحيل ممثل قطر منظم البطولة يوم 4 فبراير المُقبل، في مباراة يواجه الفائز بها بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في نصف نهائي مونديال الأندية.