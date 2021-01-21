شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تهزم البرازيل وتواصل الانفراد بصدارة المجموعة الأولى بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل منتخب المجر صدارته للمجموعة الأولى في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 مصر 2021، بعد افتتاح مشواره بالفوز على البرازيل بنتيجة 29-23 ضمن مباريات الجولة الأولى.ورفع منتخب المجر رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة منفردا وقبل ختام الجولة في المجموعة بمواجهة إسبانيا أمام ألمانيا.

أما منتخب البرازيل فيستمر في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة فقط.

بدأ الشوط الأول متكافئا بين الفريقين لكن نجح منتخب المجر في فرض سيطرته في الدقائق الأخيرة وإنهاء الشوط الأول بنتيجة 16-11.

وتعرض خوسيه توليدو لاعب البرازيل لإصابة قوية في منتصف الشوط الأول تسببت في خروجه من الملعب.

وفي الشوط الثاني تفوق منتخب المجر مبكرا ليؤكد سيطرته ويضمن نقاط المباراة والصدارة.

وحصد رونالد ميكلير حارس مرمى المجر جائزة لاعب المباراة بعد مساهمته في فوز فريقه.ويلعب منتخب المجر مباراته المقبلة أمام بولندا من أجل الاقتراب من ربع نهائي بطولة العالم، أما البرازيل فتواجه ألمانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي.