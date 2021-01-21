شكرا لقرائتكم خبر عن «سر التاسعة».. فيلم أهلاوي للكشف عن سر التتويج بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، الشكر إلى الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، لإشرافه على الفيلم الوثائقي «سر التاسعة»، الذي قامت إدارة الإعلام بإعداده وإخراجه، ويكشف أسرار الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، الذي قاد الأهلي للعودة من جديد إلى المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السادسة.

كما وجه المجلس الشكر إلى إدارة الإعلام والقائمين عليها في ضوء الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل لإخراج الفيلم الوثائقي، الذي يتضمن رصد جولات فريق الكرة في رحلاته الخارجية والمعسكرات الداخلية ورحلات الطيران ومحاضرات المدربين قبل وبعد المباريات، بالإضافة إلى أحاديث اللاعبين عقب كل المباريات، وأيضا تفاصيل يكشفها اللاعبون للمرة الأولى عن كواليس التتويج بالبطولة الإفريقية.

ويكشف الفيلم عن العديد من الأسرار والمحطات الصعبة على مدار مشوار البطولة، سواء في أدوارها التمهيدية مرورًا بمرحلة المجموعات وصولًا إلى المراحل النهائية، بالإضافة إلى إزاحة الستار للمرة الأولى عن بعض المشاهد الخاصة باستعدادات الفريق للمباراة النهائية التي شهدت التتويج باللقب. يذكر أن فيلم «سر التاسعة» سيتم عرضه في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على صفحات النادي الرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.