شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل نوير يعادل إنجاز أسطورة البافاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة "سكواكا" للإحصائيات بأن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، نجح في الخروج بشباك نظيفة في 196 مباراة بالبوندسليجا على مدار مسيرته. وبذلك، عادل نوير، الرقم القياسي لعدد مرات الشباك النظيفة، المسجل باسم أسطورة بايرن ميونخ، أوليفر كان. وأصبح الحارس الألماني بحاجة لمباراة واحدة فقط دون أن يستقبل بها أي هدف، للانفراد بالرقم القياسي.