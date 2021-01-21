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توماس باخ يوضح حقيقة إلغاء الأولمبياد

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إن الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة ستقام في طوكيو في موعدها المقرر الصيف القادم. وأكد باخ أنه "لا توجد خطة بديلة" للدورة الصيفية المؤجلة من العام الماضي. ورغم زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس المستجد في اليابان وفرض حالة الطوارئ في العديد من مناطق البلاد يؤكد المنظمون المحليون إقامة الدورة في موعدها دون أي تغيير أيضا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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