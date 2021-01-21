شكرا لقرائتكم خبر عن توماس باخ يوضح حقيقة إلغاء الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إن الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة ستقام في طوكيو في موعدها المقرر الصيف القادم. وأكد باخ أنه "لا توجد خطة بديلة" للدورة الصيفية المؤجلة من العام الماضي. ورغم زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان وفرض حالة الطوارئ في العديد من مناطق البلاد يؤكد المنظمون المحليون إقامة الدورة في موعدها دون أي تغيير أيضا.