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قناص ليفربول على أبواب إنتر ميلان في الشتاء

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب البلجيكي ديفوك أوريجي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، للرحيل عن صفوف فريقه ليفربول خلال الميركاتو الشتوي الجاري. ووفقا لموقع صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ليفربول لا يمانع إعارة أوريجي إلى إنتر ميلان، في ظل تراجع دوره مع الفريق. ويحتاج إنتر ميلان إلى مهاجم جديد بديل للثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، وقد وقع اختيار أنطونيو كونتي على أوريجي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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