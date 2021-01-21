شكرا لقرائتكم خبر عن قناص ليفربول على أبواب إنتر ميلان في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب البلجيكي ديفوك أوريجي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، للرحيل عن صفوف فريقه ليفربول خلال الميركاتو الشتوي الجاري. ووفقا لموقع صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ليفربول لا يمانع إعارة أوريجي إلى إنتر ميلان، في ظل تراجع دوره مع الفريق. ويحتاج إنتر ميلان إلى مهاجم جديد بديل للثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، وقد وقع اختيار أنطونيو كونتي على أوريجي.