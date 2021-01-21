شكرا لقرائتكم خبر عن الشياطين الحمر ملوك الريمونتادا في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد مانشستر يونايتد صدارة البريميرليج، بعد قلبه الطاولة أمس الأربعاء على مضيفه فولهام (2-1)، بعدما كان خاسرا بهدف، وذلك لحساب الجولة الـ18 من المسابقة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، نجح يونايتد في الفوز بـ94 مباراة في تاريخه بالبريميرليج، بعد استقبال الهدف الأول، أكثر من أي فريق آخر. كما تمكن من الفوز بسبع مباريات في الدوري، هذا الموسم، بعد التأخر في النتيجة. ولم يحقق أي فريق انتصارات أكبر في موسم واحد، بعد التأخر في النتيجة، سوى نيوكاسل في (2001-2002) بواقع 10 مرات، واليونايتد نفسه في (2012-2013) بـ9 مرات.

وكان الهدف الذي سجله بول بوجبا، هو الأول للفرنسي من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى، منذ يناير 2015، عندما كان لاعبا في صفوف يوفنتوس، وجاء في شباك كييفو بالدوري الإيطالي.

كما تمكن الشياطين الحمر من معادلة رقمهم السابق، بتفادي الهزيمة في 17 مباراة متتالية خارج أرضهم بالبريميرليج، بحسب شبكة "سكاي سبورتس". وسبق أن حقق يونايتد ذات الإنجاز، بين ديسمبر 1998 وسبتمبر 1999، تحت قيادة السير أليكس فيرجسون. ومنذ عودة بوجبا إلى يونايتد، في صيف 2016، سجل 6 أهداف في البريميرليج من خارج منطقة الجزاء، متصدرا لاعبي فريقه في هذه الفترة، بالاشتراك مع ماركوس راشفورد.