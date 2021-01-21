شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تهزم البحرين وتتصدر المجموعة الثانية بكأس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب كرواتيا على منتخب البحرين بنتيجة 28– 18، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي.

واعتلى بهذا الانتصار المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما واصل المنتخب البحريني تذيل المجموعة بلا رصيد.

شهد الشوط الأول تفوقًا كبيرًا للمنتخب الكرواتي الذي سيطر على مجريات الأمور، وسط محاولات للمنتخب الآسيوي لمجاراة وصيف أوروبا، الذي حسم الشوط الأول متقدماً بنتيجة 13- 8، وانتهى الشوط الثاني لصالح كرواتيا بفارق 10 أهداف.

وحصد جائزة رجل المباراة مارين شيجو حارس مرمى منتخب كرواتيا، بعد مساهمته في فوز فريقه وتربعه على صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا قبل ختام الجولة.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب كرواتيا والبحرين كل من منتخب الدنمارك وقطر اللذان يتواجهان في ختام مباريات الجولة، فضلا عن منتخبي الأرجنتين واليابان.