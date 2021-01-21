شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يدرس الإطاحة بزيدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، خيار الإطاحة بالفرنسي زين الدين زيدان من تدريب الفريق، بعد الخروج المرير من كأس الملك، أمام فريق ألكويانو المغمور، في الدور 32 من المسابقة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية،، أن زيدان قد يتعرض للإقالة من منصبه، في حال الخسارة أمام ديبورتيفو ألافيس في الليجا، الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يستعين النادي الملكي بأسطورته راؤول جونزاليس في منصب المدير الفني، حال رحل زيدان بشكل رسمي عن تدريب الفريق هذا الموسم.

يذكر أن الريال كان يرغب سابقاً في تعيين ماوريسيو بوتشيتينو، لكن الأرجنتيني رفض الانتظار، ليدرب باريس سان جيرمان خلفاً لتوماس توخيل.