شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد فحوصات فيروس كورونا بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ132 فردًا من الوفود المشاركة في البطولة، خلال فعاليات المباريات وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا على أن جميعهم بحالة صحية جيدة.

وقال مجاهد، في بيان رسمي ، إنه تم إجراء الإسعافات لأحد أعضاء المنتخبات على أرض الملعب، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ66 فردًا من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، وذلك من خلال 8 عيادات متنقلة متمركزة بمحيط الملاعب الرياضية.

وأضاف مجاهد أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ65 فردا من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طوارئ، ومسكنات وأدوية أخرى متنوعة.

وأوضح أنه تم إجراء 1475 فحص لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.