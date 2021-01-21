شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: بانون أربك حسابات الأهلي أمام المقاولون لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سامي قمصان، المدرب المساعد للأهلي، سعادته بتحويل التأخر بثنائية، لفوز على حساب المقاولون بنتيجة 3-2، في الدوري المصري، مساء اليوم الخميس. وقال قمصان لقناة ناديه "الدوري هذا الموسم مختلف وصعب، الجميع لديه حالة من التركيز منذ البداية، حدثت عدة ظروف صعبة للفريق الأحمر في بداية هذا الموسم بسبب تلاحم المواسم وإصابات كورونا.

وأضاف تغيرت حسابات الأهلي بعد أن تعرض بدر بانون لنزلة برد، أدت لاستبعاده من مباراة المقاولون، كما خرج أيضا أكرم توفيق لإعادة المسحة الطبية الخاصة به.