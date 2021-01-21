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صلاح يقود تشكيلة ليفربول أمام بيرنلي في البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الخميس منافسه بيرنلي على ملعب أنفيلد، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة . وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي : حراسة المرمى : أليسون بيكر، وخط الدفاع : ألكسندر أرنولد، ماتيب، فابينيو، أندي روبيرتسون، وخط الوسط : هندرسون، تياجو ألكانتارا، فينالدوم، وخط الهجوم : محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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