شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود تشكيلة ليفربول أمام بيرنلي في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الخميس منافسه بيرنلي على ملعب أنفيلد، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي : حراسة المرمى : أليسون بيكر، وخط الدفاع : ألكسندر أرنولد، ماتيب، فابينيو، أندي روبيرتسون، وخط الوسط : هندرسون، تياجو ألكانتارا، فينالدوم، وخط الهجوم : محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني.