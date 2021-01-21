شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: فشلنا في مجاراة الأهلي ولاعبو المقاولون لم يصدقوا أنفسهم ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد النحاس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن لاعبو فريقه لم يصدقوا أنفسهم بالتقدم على الأهلي عقب نهاية الشوط الأول.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" ريما تسجيل هدفين في شباك الأهلي كان عاملاً سلبياً وليس إيجابياً".

وواصل:"حاولنا استغلال تفوق خط الوسط في الشوط الثاني ولكن لم نستطع مجاراة الأهلي".

وأكمل:" الهزيمة مؤلمة بالنسبة لنا ولكن ألتمس للاعبين الأعذار، فمنهم من لم تكتمل جاهزيته بالشكل الكامل".

وأنهى:"لاعبو المقاولون لم يصدقوا أنفسهم بعد التقدم على الأهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول".

وكان الأهلي قد حوّل تأخره أمام المقاولون العرب إلى انتصار بثلاثية بمنافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.