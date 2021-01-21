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النحاس: فشلنا في مجاراة الأهلي ولاعبو المقاولون لم يصدقوا أنفسهم ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد النحاس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن لاعبو فريقه لم يصدقوا أنفسهم بالتقدم على الأهلي عقب نهاية الشوط الأول.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" ريما تسجيل هدفين في شباك الأهلي كان عاملاً سلبياً وليس إيجابياً".

وواصل:"حاولنا استغلال تفوق خط الوسط في الشوط الثاني ولكن لم نستطع مجاراة الأهلي".

وأكمل:" الهزيمة مؤلمة بالنسبة لنا ولكن ألتمس للاعبين الأعذار، فمنهم من لم تكتمل جاهزيته بالشكل الكامل".

وأنهى:"لاعبو المقاولون لم يصدقوا أنفسهم بعد التقدم على الأهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول".

وكان الأهلي قد حوّل تأخره أمام المقاولون العرب إلى انتصار بثلاثية بمنافسات الجولة التاسعة لمسابقة الممتاز.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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