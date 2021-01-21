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المقاولون يفشل في كسر عقدة الأهلى بعد 786 يوما

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القاهرة - سامية سيد -  

واصل النادى الأهلى احتكاره للفوز فى المباريات التى تجمعه بنادى المقاولون العرب ، حيث  تغلب عليه في المباراة التي  جمعت الفريقين اليوم في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدورى ، بإستاد السلام بثلاثية مقابل هدفبن ، في مباراة مثيرة .

وحاول المقاولون كسر عقدة النادى الاهلى ، بالتغلب عليه الا ان الفريق الأحمر تمكن من صنع الريمونتادا وتجويل تأخره بهدفين ، إلى الفوز بثلاثية .

وكان اخر فوز حققه فريق المقاولون العرب امام الأهلى ، عام 2018 ، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى ، وأقيمت المباراة 27 نوفمبر من العام قبل الماضى ، أي منذ 786 يوما، وال

التقى الفريقان ، في المباراة التى انتهت بفوز ذئاب الجبل ، بهدف نظيف أحرزه أحمد على في الدقيقة 82 من أحداث المباراة ، بعدأن استلم الكرة من محمد سمير لاعب الفريق وقتها.

نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3 -2 ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه، ثم سيف الدين الجزيري، فيما سجل ثلاثية الأهلي، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

هدف احمد على 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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