شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تفوز على البحرين 28 _ 18 بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب كرواتيا، فوزاً هاماً على منتخب البحرين، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، في المباراة التي جمعت بينهما، الخميس، على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، بنتيجة 28 - 18.

واعتلى بهذا الانتصار المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما واصل المنتخب البحريني تذيل المجموعة بلا رصيد.

شهد الشوط الأول تفوق قوى لمنتخب كرواتيا الذي سيطر على الأمور، وسط محاولات للمنتخب الآسيوي لمجاراة وصيف أوروبا، الذي حسم الشوط الأول متقدماً بنتيجة 13 - 8.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب المحاربون العودة في اللقاء، وسط أداء متميز من لاعبي المنتخب الذي يشارك للمرة الثالثة على التوالي ببطولة العالم، إلا أن خبرة المنتخب الكرواتي حسمت اللقاء في النهاية بفارق 10 أهداف.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب كرواتيا والبحرين كلٍ من منتخب الدنمارك وقطر الذان يتواجهات في ختام مباريات الجولة، فضلاً عن منتخبي الأرجنتين واليابان.

وحصد جائزة رجل المباراة مارين شيجو حارس مرمى منتخب كرواتيا، بعد مساهمته في فوز فريقه وتربعه على صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً قبل ختام الجولة.