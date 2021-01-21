شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة مصر المقاصة ووادى دجلة 20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة مصر المقاصة ووادي دجلة، بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز، في الخامسة من مساء السبت 20 فبراير المقبل، بملعب المقاولون العرب، بدلا من إقامتها يوم الأربعاء الثالث من فبراير المقبل في الثانية والنصف عصرا.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الاتحاد السكندري و مصر المقاصة فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى التي كان مُقرراً لها بعد غد السبت لتقام يوم الأربعاء 3 فبراير 2021، بسبب ظهور أكثر من 5 حالات كورونا بين لاعبى زعيم الثغر.

وكانت مباراة الاتحاد وإنبي في الجولة الثامنة قد تأجلت إلى الأول من مارس المقبل بسبب تفشي الفيروس بين لاعبي الفريق السكندري.