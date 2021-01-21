شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة مصر المقاصة ووادى دجلة 20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة مصر المقاصة ووادي دجلة، بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز، في الخامسة من مساء السبت 20 فبراير المقبل، بملعب المقاولون العرب، بدلا من إقامتها يوم الأربعاء الثالث من فبراير المقبل في الثانية والنصف عصرا.
وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الاتحاد السكندري و مصر المقاصة فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى التي كان مُقرراً لها بعد غد السبت لتقام يوم الأربعاء 3 فبراير 2021، بسبب ظهور أكثر من 5 حالات كورونا بين لاعبى زعيم الثغر.
وكانت مباراة الاتحاد وإنبي في الجولة الثامنة قد تأجلت إلى الأول من مارس المقبل بسبب تفشي الفيروس بين لاعبي الفريق السكندري.
وأخطرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة في حالة طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات كوفيد 19 أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.
وكشف مصدر داخل فريق الاتحاد السكندري ، عن إصابة كل من حسام عاشور ورزاق سيسيه ومحمود رزق وروماريو واحمد راشد واحمد نبيل مانجة بجانب 6 لاعبين أخرين ، بالإضافة الي كل من عماد المندوه وحسن مصطفي والمدلك ومحمد الأجنبي عامل غرفة الملابس من الجهاز الفني.
وخسر الاتحاد السكندري في آخر مباراة أمام الجونة ضمن منافسات الجولة السابعة وخسرها الفريق بثنائية دون مقابل.