شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي للمعترضين على تخفيض عقوبة الشناوي: لماذا الصمت أمام وادي ورمضان صبحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعجب المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، من اعتراض البعض على تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، والذي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنية، قبل أن يتم تخفيضها إلى مباراة واحدة وغرامة مالية 50 ألف جنية، وقال القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة": العودة للحق فضيلة ولكنها قلبت في مصر إلى خطيئة، الشناوي بسبب التوصية المتسرعة تعرض لعقوبة الإيقاف 4 مباريات، والكل كان يرى أن مصير هذه العقوبة مصيرها التخفيض لأنها غير منطقية، والمفروض أن اتحاد الكرة عندما يعود عن موقفه نقول له شكراً على العودة للحق، ولكن فوجئنا بموقف غريب، ونفس الذين قالوا أن العقوبة غير عادلة، هم من عادوا بعد تخفيفها وقالوا كيف يتم تخفيضها.

أضاف: اتحاد الكرة لو لم يتسرع وانتظر حتى سمع من كل الأطراف ما كان تسبب في كل هذا، واقعة الشناوي كانت تعود إلى قرار الحكم وكان يجب أن يكون مصحوباً بقرار إداري، ولم يتطرق أحد إلى تخفيض عقوبة محمود وادي والذي سيشارك أمام الأهلي.

استكمل: ولماذا لم يلتفت أحد لعقوبة رمضان صبحي والذى تم إيقافه لمباراة واحدة، انت مش عاجبك تخفيض العقوبة وفي ناس ما بتاخدش أصلاً عقوبات، وفي عقوبات ما بتتاخدش غير بعد ما اللاعيبة تلعب وتكسب فرقتها وترجع تقول أصل الجولة ما انتهتش، كان يمكن أن تنتظر أيضاً في عقوبة الشناوي وكان ممكن يلعب مباراة المقاولون.

واختتم: الحمد لله على فوز الأهلي اليوم على المقاولون، نزلت من البيت واحنا مغلوبين 2/0، واستقبلنا تليفونات غاضبة ثم متفائلة وتليفونات بتبارك، أهداف الأهلي كانت جميلة جداً، فوز اليوم أكد على شخصية الأهلي، وهو ما حدث في مباراة الاتحاد السكندري موسم 2005،