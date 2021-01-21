شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: موسيمانى مركز في كأس العالم للأندية وهذا التشكيل الأمثل للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل نجم الاهلى السابق وعضو اللجنة الخماسية السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى منشغل حاليا بكأس العالم للأندية، وهو ما ظهر في مباراة الأهلى أمام المقاولون التي انتهت بفوز الأحمر 3 /2، والتي أقيمت في استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الأسبوع التاسع في الدورى.

وقال محمد فضل خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "موسيمانى مركز في كأس العالم للأندية، وعاوز يجهز كل اللاعبين للبطولة، وأنا من رأيى أن يبدأ بمحمد الشناوى وأمامه على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى، وفى الوسط عمرو السولية بالإضافة لواحد من الاثنين ديانج أو حمدى فتحى لانهما شبه بعض وأمامهم طاهر محمد طاهر وقفشة وكهربا وفى الأمام محمد شريف".

وأضاف محمد فضل: ويكون عندك أوراق مهم على الدكة زى حسين الشحات وبواليا وصلاح محسن ومروان محسن وبيكهام، ومن الممكن أن يبدأ بهذا التشكيل أمام بيراميدز في البروفة الأخيرة لكأس العالم للأندية.

نجح فريق الأهلى فى تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد "الأهلى we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدورى المصرى الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون، أيمن أشرف مدافع الأهلى بالخطأ فى مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيرى، فيما سجل ثلاثية الأهلى، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدى قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدورى من الزمالك الذى سيلعب مع اسوان يوم السبت فى الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقى فى المركز الثانى عشر.

ونجح دكة الأهلى فى تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلى ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.